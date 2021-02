Brother se descuida e deixa bumbum à mostra enquanto troca de roupa

Na tarde desta sexta-feira (12), Caio trocava de roupa no quarto cordel e cometeu um deslize no “Big Brother Brasil 21”. Enrolado com uma toalha, quando foi tirar o short e colocar outra roupa, ele deixou a bunda à mostra.

O brother tomou um susto e, percebendo que mostrou mais do que queria, soltou um “caceta”.

Assista ao momento: