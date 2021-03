Boninho anuncia horário do retorno de Carla com fantasia inusitada; confira

Boninho finalmente confirmou o horário de retorno de Carla Diaz à casa principal do "BBB 21". A atriz foi "eliminada" no paredão falso de terça-feira (9) com 62,40% dos votos, e está em um quarto secreto, acompanhando as câmeras da casa principal.

Em publicação nas redes sociais, o Big Boss anunciou que a volta da sister está marcada para o meio-dia de hoje (11). "Vamos dar tempo pra todo mundo curtir a festa e respirar!", justificou o diretor, citando a festa do líder Rodolffo.

Pode relaxar! A gente mudou pra 12:00!! Estava todo mundo pedindo pra ser mais tarde https://t.co/1FKNjNri21 — J.B. Oliveira (@boninho) March 11, 2021

Boninho também publicou um post sugerindo que o retorno de Diaz será de forma inusitada: vestida de "dummy".

Mais cedo, Tiago Leifert publicou que o retorno da sister aconteceria a partir de 8h.