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Boneco passa mal e pede atendimento durante a Prova do Finalista no BBB 26

Participante do reality show global revela ter sofrido queda de pressão após mais de 18 horas de dinâmica; câmeras foram cortadas

O Liberal

O participante Leandro Boneco, do BBB 26 (Globo), pediu atendimento médico à produção do reality show após mais de 18 horas de duração da Prova do Finalista. Deitado no chão próximo ao carro da dinâmica, o brother questionou se deveria se dirigir ao Confessionário para ser atendido.

Logo após o pedido de Boneco, as câmeras que transmitiam a Prova do Finalista ao vivo foram cortadas pelo Globoplay. Durante o período sem exibição da dinâmica, os outros participantes, Ana Paula, Juliano e Milena, foram vistos no quarto Sonho de Voar.

Retorno de Leandro Boneco à Prova

Cerca de uma hora após o corte das imagens, Leandro Boneco reapareceu na transmissão da prova. Ele se limitou a informar que estava bem e que havia sofrido uma queda de pressão durante a dinâmica.

A Prova do Finalista já ultrapassava a marca de 18 horas de duração quando Boneco solicitou o atendimento. Após o incidente, a área externa da casa foi fechada para os demais participantes.

Dinâmica da Prova do Finalista

Na dinâmica, Juliano, Boneco e Milena precisavam entrar em um carro, apertar um botão específico e assistir a diversos vídeos. Durante o programa ao vivo, o trio de finalistas deverá responder perguntas sobre o conteúdo exibido nos vídeos.

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