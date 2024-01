BBB24: Vinicius recebe recado especial de affair que revelou após ser eliminado do programa

Após sua eliminação no BBB24, Vinicius recebeu um recado especial. No estúdio do Bate-papo BBB, o atleta paralímpico escutou uma mensagem de áudio gravada pela cantora Helô Rodrigues, artista com quem o atleta viveu um affair antes de entrar no reality show.

Na mensagem, a cantora dizia "por onde você passa, a sua energia contagia, então estou aqui para te dizer que sigo te admirando muito e tenho muito orgulho de você". Após escutar o recado, Vinicius rasgou elogios para a cantora: "Admiro muito ela. Essa beleza angelical que ela tem. A força que ela tem, a coragem de ter vindo buscar o sonho dela na capital (...). Tudo isso nos une. A nossa história está só na metade. Ainda tem muitos capítulos para a gente viver junto".