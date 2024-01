BBB 24: Alane diz que ainda não mostrou seu lado 'desbocada' e 'mal educada'

No Raio-X desta quarta-feira (24), no Big Brother Brasil 24, os brothers tiveram que responder à pergunta: "Qual o traço da sua personalidade você ainda não mostrou na casa?". Em resposta, Alane surpreendeu ao revelar que ainda não mostrou seu lado "desbocada" no reality.

No Confessionário, a paraense agradeceu os votos para ficar e respondeu à pergunta. "Não mostrei o meu lado, assim, extremamente estressada, desbocada, que aponta do dedo na cara e xinga, entendeu?", disse.

A paraense, que voltou do Paredão na noite de ontem, foi um dos destaques do último Sincerão por ter discutido com Rodriguinho, Vinicius e Fernanda.

"Vocês me viram estressada no Sincerão, mas... o meu lado estressado é o que fala assim: 'Cala a boca é isso mesmo'... Esse meu lado assim, meio mal educadíssima. Acho que ainda não rolou por aqui. Quem sabe, role", conclui a modelo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)