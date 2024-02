BBB24: Beatriz chora e se empolga com show de Xande de Pilares

Xande de Pilares foi uma das atrações da festa do BBB 24, na noite do último sábado (24). O cantor foi o primeiro a se apresentar e ao ver o artista no palco, Bia correu e subiu alguns degraus da escada. Ela se emocionou e chorou muito, pois Xande é o seu artista favorito.

Durante o show, Bia quase desmaiou de emoção e Davi a segurou. Ela também não perdeu a chance, abraçou o cantor e exclamou: “Xande, eu te amo! Xande, que alegria, Xande!”, disse aos prantos.

O artista relembrou seus maiores sucessos gravados e cumprimentou Rodriguinho, que também ganhou um abraço do cantor. Durante o show, Xande rimou, interagiu e fez um improviso em que chamou Fernanda de “mulherão”.

“Mas eu não vou beber nada, se não eu vou ficar doidão, tá ligado, meu cumpádi, olha aquele mulherão”, cantou Xande de Pilares.

Em meio a tudo isso, alguns brothers não gostaram da reação de Bia durante a apresentação e a criticaram por ser invasiva demais. “Estraga o clima, fica todo mundo preocupado. Todo mundo ficou num maior climão ali na festa, o Xande ficou voltando pra trás o tempo inteiro porque ele sabe que não pode. Ela (Beatriz) sabe que não pode, isso tá na regra, não é novidade pra ninguém não”, disse Giovanna.