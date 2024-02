BBB 24: 'A gente precisa mandar ele direto para o paredão', diz Fernanda sobre brother

Na madrugada deste domingo (25), durante a festa do BBB 24, Fernanda, Pitel e Raquele conversaram sobre cenários para a formação do próximo Paredão. As sisters fazem as contas, citam MC Bin Laden e cogitam a dinâmica. A modelo, então, diz que brother não pode empatar na votação.

"Quem vota no Bin?", pergunta Raquele. "Eu, Pitel e Michel. Só. Com três dá empate", contabiliza Fernanda. "Porque eu acho que as meninas iam votar na Giovanna, Yasmin e Wanessa. Como a Giovanna não vai estar disponível, talvez votem no Bin", diz Pitel.

As três continuam explicando quem vota em quem, e Raquele dispara: "Lucas e Davi não votam em mim". "Só sobra Alane, mas ele tem muita intimidade com Alane", lembra a alagoana. "Ele disse que antes de mim ainda tem o Fadas", explica a doceira.

Ainda durante a conversa, Raquele pede para elas continuarem o papo amanhã para contar os votos e Fernanda diz: "A gente precisa mandar ele direto. Não pode ter empate".