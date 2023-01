BBB23: esposa de MC Guimê, Lexa, explica por que cantor fuma tanto; veja

Uma das discussões, nesta quinta-feira (19), dentro do BBB 23 foi o cigarro. Entre os fumantes está o MC Guimê. Até o Big Boss do reality deu um puxão de orelha nos participantes, principalmente os que estão entrando na casa para fazer uso do produto.

A cantora Lexa, esposa de Guimê, usou as redes sociais para explicar os motivos do funkeiro estar fumando mais do que o normal. Veja!

A produção do reality show, por meio da voz do Big Boss, chegou a usar o sinal duas vezes para repreender os brothers e sisters. Essa é a maior edição com fumantes.

“Atenção, senhores. Nós não gostamos de fumantes e temos muitos na casa. Então a gente vai reorganizar, porque vocês estão fumando demais. Fica proibido, terminantemente, a entrada de cigarro, mesmo apagado, dentro de casa. Fica proibido usar cigarro na orelha, porque orelha não fuma. Quando vocês estiverem fumando, é do lado de fora como sempre e por favor devolvam as caixinhas que facilitam a vida de vocês. O melhor exemplo que vocês podem dar é parar de fumar”, disse o recado.