BBB22: Rodrigo em dia de Eliminação solta: 'Único dia que quase não falei de jogo'

Os emparedados estão vivendo momentos de muita emoção no BBB 22. Depois de Jessilane chorar ao levar suas malas para a despensa, e de Natália ter uma crise de choro, Rodrigo faz uma reflexão que surpreende os brothers no Quarto Lollilop.

O gerente comercial diz: "Nessa hora, não é o jogo que conta. São as relações. De verdade". Eliezer logo reage ao comentário: "Que bom que você teve essa reflexão!". Rodrigo confirma que foi isso mesmo que sentiu e complementa: "Hoje foi o único dia que eu quase não falei de jogo." Vinicius faz graça com o comentário - "Por isso que choveu", diz ele, e Maria comenta: "No último dia, talvez".