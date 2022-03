BBB22: Linn da Quebrada revela desejo de deixar o programa: 'pensando em ir embora'

Linn da Quebrada parece não estar tão satisfeita com a experiência no "BBB 22", da Rede Globo. Mesmo líder da semana após vencer uma prova de resistência que durou mais de 17 horas, a cantora falou sobre o desejo de deixar a competição. A declaração ocorre logo após uma super treta, ocorrida na madrugada deste domingo (27), envolvendo Linn, Jessi e Eliezer, que acabaram discutindo com Natália - o que deixou a amizade das "comadres" abalada. As informações são do UOL.

Enquanto estava na cozinha com Jessi, a cantora comentou que está sem fome e muito preocupada com toda a situação. "Não, não comi nada ontem na festa, não tô conseguindo comer nada. Tô muito preocupada. Não sei se vou lá ver como a Natália está...", disse.

A artista ainda disse estar com medo de como está a sua imagem fora do programa. "Se está feio para você, tá feio para todo mundo", acalmou Jessi. Neste momento, Lina falou sobre o desejo de deixar o programa. "Eu juro pra você que não queria dizer isso, mas tô pensando em ir embora".

Preocupada, a professora tentou amenizar a situação. "Lina, pelo amor de Deus. Faltam 30 dias para o programa acabar e você chegou até aqui. Na semana que finalmente você consegue a liderança, tudo o que você mais queria aqui dentro, você está falando isso? Fica até feio", afirmou. E continuou dizendo: "Não é possível que tudo o que a gente viveu aqui dentro vai ser resumido a isso. Não é possível".

Lina refletiu por mais um tempo, levantou e foi procurar Natália, que estava dormindo no quarto grunge.