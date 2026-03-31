O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Xuxa apoia eliminação de Solange Couto no Paredão desta terça

Solange acumula polêmicas que repercutiram de forma negativa entre o público e os próprios participantes do BBB 26

Estadão Conteúdo
fonte

Xuxa decidiu se pronunciar após a briga entre Ana Paula e Solange Couto no BBB 26. (Foto: Reprodução/ Instagram | Gshow)

A apresentadora Xuxa Meneghel demonstrou apoiar a eliminação de Solange Couto no BBB 26 nesta terça-feira, 31. Xuxa publicou uma sequência de stories com vídeos que criticam a postura da atriz no reality.

A apresentadora publicou falas polêmicas de Solange, como a ocasião em que a atriz disse que Ana Paula foi "espreguejada" pela mãe. Saiba mais sobre as polêmicas de Solange Couto no BBB 26 abaixo.

Solange disputa o Paredão com Jordana e Marciele nesta terça. Segundo parcial da enquete do Estadão, consultada às 17h15, a atriz aparece como a mais votada para deixar o reality, com 80% dos votos. Na sequência, Marciele e Jordana somam 10% cada uma.

Polêmicas de Solange no BBB 26

Solange acumula polêmicas que repercutiram de forma negativa entre o público e os próprios participantes do BBB 26. Recentemente, ela foi criticada por dizer que Ana Paula foi "espraguejada" pela mãe. A mãe da jornalista morreu em um acidente de carro quando Ana tinha 16 anos.

Em fevereiro, Solange se irritou após recusar um convite para almoçar. A atriz reclamou de Ana Paula para Babu. "Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não", afirmou Solange. "Vai pra porr*! Pessoa quando é infeliz assim, é infeliz porque deve ter nascido de trepada mal dada, sarro de trem!", continuou.

O comentário da Camarote gerou revolta em boa parte do público, que se incomodou com a gravidade. No perfil oficial de Samira, a equipe da sister se manifestou contra as falas - mais tarde, o programa ao vivo esclareceu na edição que Solange se dirigira a Ana Paula, não a Samira. Em resposta às críticas, a equipe de Solange Couto postou uma nota oficial em que buscou justificar as falas da atriz. O comunicado acabou resultando em uma nova onda de críticas.

Mais tarde, uma nova declaração de Solange movimentou as redes. A atriz experimentava uma peruca quando afirmou estar parecendo "um travesti velho". A fala rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde internautas classificaram o comentário como transfóbico e cobraram posicionamento da produção do BBB.

Um tempo depois, uma conversa entre Solange, Babu e Chaiany viralizou. Babu relembrou quando Ana Paula afirmou não gostar de pessoas. Em resposta, Solange afirmou que Deus nunca havia dado filhos à sister por ela ser "incapaz de amar alguém".

