BBB 26: paraense Marciele deixa Prova do Líder após mais de 21 horas
Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso foi a última mulher a sair da disputa pela primeira liderança do reality
A paraense Marciele resistiu por horas, mas acabou deixando a Prova do Líder do BBB 26 na noite desta quarta-feira (14), após mais de 21 horas de disputa. A eliminação aconteceu por volta das 20h30, e a participante foi a última mulher a sair da prova que define a primeira liderança da edição.
Natural de Juruti, no oeste do Pará, Marciele tem 32 anos, é dançarina e influenciadora digital. Ela mora há 16 anos em Manaus (AM) e ganhou projeção nacional por ocupar o posto de Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, no Festival Folclórico de Parintins. Antes de entrar oficialmente no reality, a paraense também participou da Casa de Vidro do Norte, dinâmica que garantiu sua vaga no programa.
Apesar da saída, Marciele foi uma das grandes destaques da prova de resistência. Com a desistência da cunhã, três participantes seguem na prova pela primeira liderança do reality show: Alberto Cowboy, Edilson Capetinha e Jonas Sulzbach.
De acordo com a programação da TV Globo, o programa vai ao ar às 23h30, no horário de Brasília. A mudança no horário ocorre em razão da transmissão da partida entre Bangu e Flamengo, pelo Campeonato Carioca.
Assista o momento da desistência na Prova do Líder:
