Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: paraense Marciele deixa Prova do Líder após mais de 21 horas

Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso foi a última mulher a sair da disputa pela primeira liderança do reality

Hannah Franco
fonte

Paraense Marciele é eliminada da Prova do Líder após longa resistência no BBB 26. (Reprodução/TV Globo)

A paraense Marciele resistiu por horas, mas acabou deixando a Prova do Líder do BBB 26 na noite desta quarta-feira (14), após mais de 21 horas de disputa. A eliminação aconteceu por volta das 20h30, e a participante foi a última mulher a sair da prova que define a primeira liderança da edição.

Natural de Juruti, no oeste do Pará, Marciele tem 32 anos, é dançarina e influenciadora digital. Ela mora há 16 anos em Manaus (AM) e ganhou projeção nacional por ocupar o posto de Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, no Festival Folclórico de Parintins. Antes de entrar oficialmente no reality, a paraense também participou da Casa de Vidro do Norte, dinâmica que garantiu sua vaga no programa.

VEJA MAIS

image Amigos revelam características de Marciele Albuquerque, representante do Pará no BBB 26
José Kaeté e Dina Carmona detalham os últimos dias da sister antes do confinamento, a estratégia para despistar fãs e como a trajetória de superação em Manaus moldou a protagonista

image Tem paraense no BBB 26? Marciele vence votação e entra para o grupo Pipoca
Representante da cultura amazônica, Marciele tem ascendência indígena e atua como ativista e empreendedora.

Apesar da saída, Marciele foi uma das grandes destaques da prova de resistência. Com a desistência da cunhã, três participantes seguem na prova pela primeira liderança do reality show: Alberto Cowboy, Edilson Capetinha e Jonas Sulzbach.

De acordo com a programação da TV Globo, o programa vai ao ar às 23h30, no horário de Brasília. A mudança no horário ocorre em razão da transmissão da partida entre Bangu e Flamengo, pelo Campeonato Carioca.

Assista o momento da desistência na Prova do Líder:

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Marciele Albuquerque

BBB 26
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SAÚDE

BBB 26: Henri Castelli foi para hospital após passar mal durante a Prova do Líder

Ainda não se tem o diagnóstico certo do ator. Globo confirmou que Castelli foi encaminhado para realização de exames

14.01.26 13h02

VARIEDADES

Carnaval é feriado? Descubra quem tem direito à folga no período e as regras

Em 2026, o carnaval será celebrado nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro

14.01.26 11h13

SAÚDE

Durante Prova do Líder, Henri Castelli precisa de atendimento médico por situação grave

Mal estar ocorreu após 10 horas do início da dinâmica

14.01.26 9h32

DISPUTA

Quarto Branco do BBB 26 completa mais de 33 horas de duração com oito candidatos na disputa

Ricardinho foi o primeiro a desistir do Quarto Branco ao acionar o botão vermelho

14.01.26 8h50

MAIS LIDAS EM CULTURA

Esquentou a web

BBB 26: Web relembra vídeo de Jonas Sulzbach '22cm' após troca de sunga viralizar

Veterano do reality, modelo chama atenção do público logo na estreia do BBB 26 após cena íntima viralizar e gerar enxurrada de comentários nas redes sociais.

13.01.26 15h13

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

BBB

BBB26: fala de Solange Couto gera polêmica e filha sai em defesa da atriz nas redes; confira

A partir da fala, internautas também passaram a associar Solange Couto a um suposto alinhamento com a direita e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

14.01.26 9h14

SAÚDE

Durante Prova do Líder, Henri Castelli precisa de atendimento médico por situação grave

Mal estar ocorreu após 10 horas do início da dinâmica

14.01.26 9h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda