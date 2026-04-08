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BBB 26: Leandro Boneco passou mal e desistiu do reality? Veja o que aconteceu!

Algumas pessoas especularam que o brother poderia ter sofrido uma crise de ansiedade no programa

Victoria Rodrigues
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Leandro Boneco é integrante do time pipoca do BBB 26. (Foto: TV Globo)

O produtor cultural Leandro Boneco passou mal na manhã desta quarta-feira (8) e teve que deixar a casa do BBB 26 para realizar os devidos exames médicos. Ao despertar em seu quarto, o brother não se sentiu bem e foi até o confessionário para pedir atendimento especializado. Poucos minutos depois, ele foi atendido pela própria equipe médica do reality, que fica de prontidão para atender os participantes.

Algum tempo depois que Leandro Boneco saiu da casa para ser consultado pelos médicos, a direção do programa comunicou aos outros brothers  que Leandro estava melhor. “Atenção, todos. Para ciência de todos, o Leandro está em atendimento médico. Ele está bem”, anunciou a produção.

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Fãs do programa especulam crise de ansiedade

Nas mídias sociais, alguns fãs do programa acreditam que Leandro Boneco esteja com crise de ansiedade devido a uma dor no peito. “Ontem ele estava passando mal, com dor no peito”, disse uma pessoa. “Eu vi na hora que o Boneco acordou, sentou na cama, colocou a mão no peito, ficou uns segundos atordoado e foi em direção ao confessionário/ botão. Parecia sim uma crise de ansiedade”, opinou outro usuário do X.

A equipe de comunicação do brother pediu para que as pessoas não acreditem em informações falsas sobre o seu estado de saúde. "Para evitar ruídos e desinformação, reforçamos a importância de checar os fatos antes de compartilhar qualquer conteúdo. Até o momento, a informação oficial é que Leandro recebeu atendimento médico, passa bem e segue em observação. Estamos na torcida por sua pronta recuperação!", destacou.

Nota da TV Globo

Em nota oficial, a TV Globo esclareceu que o atendimento faz parte de um procedimento padrão do programa. “Depois de ter sido atendido pela equipe médica do programa na casa, o participante Leandro foi encaminhado para realização de exames. Lembramos que o atendimento médico faz parte de um procedimento padrão do reality e está disponível para todos os participantes sempre que necessário”, escreveu.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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