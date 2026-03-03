Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Leandro ganha apartamento em ação surpresa

Em uma noite de sorte, o participante Leandro Boneco garantiu a propriedade na reta final da dinâmica, emocionando os colegas de confinamento

Estadão Conteúdo
fonte

Leandro, do BBB 26 (Reprodução TV / Globo)

A noite de segunda-feira, 2, no BBB 26 foi marcante. Para celebrar os 50 dias de programa, os participantes foram surpreendidos com uma dinâmica especial que valia um apartamento, o primeiro entregue nesta edição. O brother Leandro Boneco garantiu o prêmio.

O anúncio da prova ocorreu durante a tarde, feito pelo apresentador Tadeu Schmidt. Ele ressaltou a natureza simbólica da ocasião para o reality, indicando a proximidade de um evento importante em celebração à metade da temporada.

A dinâmica foi dividida em duas etapas. Inicialmente, os brothers precisaram se organizar em três grupos distintos. Cada equipe elegeu um líder para representá-los na fase seguinte do desafio.

Como a dinâmica do apartamento foi realizada

Na primeira etapa da prova, os integrantes votaram individualmente em quem, dentro do próprio grupo, merecia ganhar o imóvel. Era proibido votar em si mesmo. Em caso de empate na votação interna, o líder de cada grupo tinha o voto decisivo.

Após a votação, três nomes avançaram para a fase crucial: Milena representou o primeiro grupo, Leandro Boneco foi o escolhido pelo segundo e Jordana avançou pelo terceiro grupo, definindo os finalistas.

A final: sorte define o vencedor

A segunda e última etapa da disputa foi marcada por um desafio de sorte. Diante de três casas numeradas, cada finalista teve que escolher uma delas. Apenas uma das casas guardava o tão cobiçado prêmio.

Na ordem do sorteio, Leandro Boneco optou pela Casa 1, enquanto Milena escolheu a Casa 3 e Jordana ficou com a Casa 2. A Casa 1 revelou-se a premiada, e assim o brother garantiu o apartamento.

Ao perceber a vitória, Leandro emocionou-se profundamente, sendo abraçado pelos colegas de confinamento. Ele comentou que vinha tentando conquistar o prêmio em provas anteriores e celebrou o fato de ter conseguido, mesmo que em uma dinâmica de pura sorte.

