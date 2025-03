BBB 25: Tadeu Schmidt revela que Paredão entre Aline, Diego Hypolito e Maike tem recorde de votação

A disputa no décimo Paredão do BBB 25 está intensa e promete ser uma das mais votadas da temporada. Na noite desta terça-feira (25/03), o apresentador Tadeu Schmidt utilizou suas redes sociais para comentar sobre a alta participação do público na votação que definirá quem será o próximo eliminado do reality show. Aline, Diego Hypolito e Maike disputam a preferência do público. Durante o programa ao vivo, que ocorre ainda na noite desta terça, um deles será eliminado e deixará a casa mais vigiada do Brasil.

Assista ao vídeo:

No vídeo publicado, Tadeu destacou que a votação está super acirrada e que o engajamento do público atingiu números expressivos. “Vocês lembram quando eu falei que a votação estava animada ontem? Pois então, está extraordinariamente animada!”, disse o apresentador. Ele também revelou que a atual berlinda já se tornou a de maior participação da temporada até o momento.

Empolgado com o recorde de votos, Tadeu incentivou os telespectadores a continuarem participando e aumentando ainda mais os números da votação. “E vamos continuar melhorando esses números, hein! Vamos votar à vontade. Voto único, voto da torcida. Vamos votar sem parar para fazer um número espetacular no final. Vamos explodir essa votação!”, declarou.