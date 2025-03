BBB 25: Quem está no Paredão? Delma, Eva e Vinícius disputam a permanência na casa

Na noite desta sexta-feira (29/04), mais um Paredão foi formado no Big Brother Brasil 25, dando sequência ao modo turbo da competição. Os participantes Delma, Eva e Vinícius estão na berlinda e um deles deixará a casa no domingo (31/03), tornando-se o 13º eliminado da temporada.

A formação do Paredão começou com Vinícius, que já estava automaticamente indicado após perder a Prova do Líder. Em seguida, Maike, o novo líder da semana, indicou Delma diretamente. No voto da casa, Eva recebeu seis indicações e completou a lista dos emparedados.

Com a dinâmica acelerada, logo após a eliminação do próximo domingo, os confinados disputarão uma nova Prova do Líder e formarão mais um Paredão. A eliminação seguinte está prevista para terça-feira, dia 1º de abril.