BBB 25: Quarto Secreto retorna ao reality; veja como vai funcionar

O Quarto Secreto estará presente no Big Brother Brasil 25. O cômodo escondido da casa mais vigiada do Brasil, onde o "eliminado" do paredão da semana vai parar, terá seu novo ocupante após o resultado da votação da próxima berlinda, que será divulgado na terça-feira (4).

Quarto Secreto e imunidade

Como anunciou o apresentador Tadeu Schmidt, na última terça-feira (28), as duplas serão desfeitas a partir do terceiro paredão. No entanto, como última movimentação da dinâmica inédita em pares, a berlinda desta semana ainda será formada em duplas.

A novidade da vez é que apenas o mais votado da dupla será eliminado, enquanto a outra parte irá para o Quarto Secreto, sem que o restante dos participantes saiba. Durante o período no cômodo, a pessoa terá acesso a informações do jogo antes de retornar à casa. Ao voltar para a casa, o participante terá imunidade no próximo paredão.

Nos últimos anos, a dinâmica do Quarto Secreto foi aproveitada por Fred Nicácio e Marília em 2023, Arthur Aguiar em 2022 e Carla Diaz em 2021.