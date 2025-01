BBB 25: Camilla chora após escutar de Renata que ela serve para cozinhar; web aponta racismo

No Big Brother Brasil 25, um comentário de Renata durante a dinâmica do Big Fone desta quarta-feira (29) vem rendendo assunto dentro e fora da casa. Isso porque a sister, dupla de Eva, disse que não gostaria de atribuir um dos poderes do telefonema ao par de Thamiris, porque ela preparava a comida na casa e isso não seria bem recebido pela mesma.

A dinâmica em questão consistia em uma pessoa atender o Big Fone e, além de sua dupla, convidar outras duas duplas, que foram Maike e Gabriel, e Dona Delma e Guilherme, para participar de um almoço especial. O que os privilegiados não esperavam é que, além dos espectadores, os participantes restantes na casa assistiriam, com áudio e vídeo, todos os diálogos.

Em certo momento do almoço, as três duplas precisaram decidir, em consenso, quem entre elas ficará imune e escolher:

Duas pessoas para trocar de quarto (exemplo: um brother do Nordeste troca de lugar com uma sister que está no Fantástico);

uma pessoa para ficar fora do show desta quarta-feira (29);

duas pessoas que ficarão amarradas por tempo indeterminado.

Durante uma conversa no banquete, Renata cogita que Diego Hypolito e Camilla fiquem amarrados, mas Maike interrompe e menciona que a sister cozinha para a casa. Renata complementa o comentário da dupla de Gabriel e alerta: "A gente que está na Xepa, ela cozinha para a gente". Na sala, Camilla escuta a conversa e cai no choro. Consolada por Aline, ela diz: "A leitura que elas estão fazendo do jogo é covardia. Papo reto". Veja ao momento:

Na web, internautas apontaram racismo no comentário de Renata. "Essa fala da Renata sobre a Camilla cozinhar pra todos chamando ela de empregada na cara dura, pra mim foi racismo puro, falo mesmo.", opinou um. "O comentário da Renata sobre a Camilla foi extremamente escroto, beirando até o racismo", escreveu uma segunda. Uma terceira disse que a produção do programa deveria alertar a sister: "Essa fala da Renata sobre a Camila tem peso, sim, e eu acho que deveriam chamar atenção! Gente isso é puro suco de racismo, uma fala extremamente racista sim".

A equipe de Camilla publicou uma nota repudiando a fala da dupla de Renata, afirmando que, "independente da intenção, falas como essa são inaceitáveis. Elas reforçam a naturalização da ideia de que pessoas negras ocupam posições de servidão, o que deve ser desconstruído diariamente".