Resumo BBB 25 (29/01): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

Com a eliminação da dupla Edilberto e Raissa no BBB 25, os brothers começaram a especular como está as suas situações fora da casa na madrugada desta quarta-feira (29). Além disso, eles também tentaram entender o que o discurso de Tadeu Schmidt significa para o jogo.

E claro, que foi mais uma madrugada de romance entre Aline e Diogo.

CHAMADA

Diogo Almeida foi até o Apê do Líder conversar com Vilma. O ator explica à mãe que tem "vivido intensamente" o BBB 25 e faz um alerta para ela: "[Temos] que conseguir ter qualidade no tempo que a gente está aqui, e estar dentro do jogo. Eu falo com você às vezes: 'Não fica só aí na cozinha, vai para a roda, vai trocar com a galera'. É importante que você esteja por dentro".

Ele aproveita para citar a fala de Tadeu e afirma que "foi um recado para todo mundo".

INTERPRETAÇÃO

Após o discurso de eliminação do apresentador do BBB 25, Vinícius deu um verdadeiro show de visão de jogo e demonstrou ter compreendido perfeitamente as palavras ditas.

Na fala, Tadeu fez questão de entregar algumas alfinetadas aos participantes e questionou a falta de vontade de muitos, perguntando se gostariam de se ver como espectadores e se torceriam por si mesmos. Além disso, mencionou "leões" que rugem nos quartos, mas, na hora das dinâmicas, mal se posicionam.

"A relação é essa. Todo mundo sabe o que a gente fala nos quartos, o que a gente fala quando está na academia, nos cantos... Mas por que, quando chega aqui na frente, o povo não fala? Tá todo mundo assistindo! Quer enganar quem em uma casa que só tem câmera e 20 pessoas?", questionou Vinicius.

ACABOU A CONFIANÇA

Há alguns dias João Gabriel esbraveja pela casa dizendo que Diego Hypólito era falso e por isso acreditava na eliminação dele, mas após a eliminação de Edilberto e Raissa, o gêmeo teve outro sentimento.

Ao lado do irmão no Quarto Fantástico, eles conversavam sobre o jogo. João Gabriel chora e revela a preocupação com a repercussão da estratégia de jogo ao lado do irmão. Ele é consolado por João Pedro.João Gabriel, então, tenta analisar o cenário.

"O que está acontecendo aqui, dentro do jogo? A gente fica confuso com tudo, a gente não sabe falar direito, expressar as coisas que a gente sente, a gente sabe falar do nosso jeito", diz João Gabriel. "O que eu tenho mais medo é de prejudicar a nossa família", finaliza.

ESCONDIDOS?

Aline e Diogo Almeida conversam deitados na área externa e trocam carinhos. Observados pelos brothers, os dois brincam sobre a expectativa dos demais participantes em relação ao primeiro beijo deles.

"Olha pra lá", diz Diogo Almeida. "Eles são doidos. A gente está só conversando", responde Aline. "É. Fica um monte de gente abraçada na casa, né? Fazendo carinho, fazendo um monte de coisa e a gente não pode. Qual o problema?", questiona o ator.

O papo seguee Diogo Almeida volta a comentar sobre a expectativa dos colegas de confinamento. "Está muito engraçado. Eles acham que a gente vai ficar aqui na frente deles", declara o filho de Vilma. "Eles estão achando", reforça Aline. O brother, então, brinca: "A gente vai ficar onde então?"

SUSTO

No Quarto Nordeste, os brothers já estavam dormindo quando levam um susto. Eles foram acordados com ruídos estranhos e a situação gerou uma gargalhada entre eles.

"Que isso? Pensei que fosse alguém chorando", diz Vinícius. "Parece minha cachorra quando está tendo pesadelo", brinca Aline, aos risos.

"Parece que estava esmagando alguém", comenta Thamiris.

Sem descobrir de onde vieram os barulhos, os brothers voltam a dormir.