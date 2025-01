BBB 25: Dinâmica de duplas é encerrada e participantes passam a jogar individualmente

A dinâmica de duplas do Big Brother Brasil 25 será encerrada a partir do próximo paredão. A informação foi divulgada pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo desta terça-feira (28). Com formato inédito, a edição do BBB deste ano começou com 12 duplas entre amigos, familiares e casal.

O apresentador ainda anunciou que o Big Fone tocará na manhã desta quarta-feira (29), logo após o programa Mais Você.