BBB 25: Dupla Edilberto e Raissa é eliminada com 50,70% dos votos

Na noite desta terça-feira (28), Edilberto e Raissa foram a dupla de eliminados desta semana no Big Brother Brasil 25, com 50,70% dos votos. Relembre quem é a dupla.

VEJA MAIS

O pai e filha disputavam a permanência na casa com as duplas Vitória Strada e Mateus, que receberam 43,51% dos votos, e Diego e Daniele Hypolito, que ficaram com 5,79%. Os circenses enfrentaram o primeiro paredão do programa, que eliminou Arleane e Marcelo, e o desta vez, o segundo da edição, após serem indicados por Camilla e Thamiris, que atenderam o Big Fone e tiveram o poder de indicação.