BBB 25: Big Fone tocará pela terceira vez no reality; veja quando e qual o poder

Durante o programa ao vivo do Big Brother Brasil 25, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que o Big Fone tocará novamente no reality show. O telefonema tocará na manhã desta quarta-feira (29), após o programa 'Mais Você', e quem atender terá direito a um almoço especial com sua dupla. Além disso, eles poderão chamar mais duas duplas para se juntar a eles.

Segundo Tadeu Schmidt, durante a dinâmica, as três duplas terão que tomar decisões que irão afetar o jogo. E o que os brothers e sisters que estão alimentando não imaginam, é que o almoço será transmitido no telão da sala da casa, com áudio e vídeo, para a todos os participantes.

"E depois disso tudo, essas três duas vão ter que decidir entre elas quem fica imune", revelou o apresentador.

O Big Fone tocou pela primeira vez no último sábado (25) e foi atendido por Maike, que cumpria o Castigo do Monstro. O brother havia ganhado, junto de sua dupla, Gabriel, imunidade e a prerrogativa de indicar outra dupla imediatamente. No entanto, o brother esqueceu de carregar um item da fantasia enquanto corria para atender o telefone. Durante a madrugada, Tadeu Schmidt anunciou a todos o cancelamento do Big Fone.

Assim, a produção do programa tocou novamente o Big Fone no último domingo (26) e foi atendido por Camilla, dupla de Thamires. A dupla de irmãs recebeu os mesmos poderes do primeiro telefonema.