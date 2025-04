BBB 25: Pesquisas apontam quem vai ganhar a edição; confira quem deve ser o vencedor

O grande dia chegou! Nesta terça-feira (22), o público vai conhecer o campeão ou campeã do Big Brother Brasil 25. Após 100 dias de programa, os participantes Guilherme, Renata e João Pedro disputam o prêmio de R$ 2,72 milhões.

No entanto, faltando algumas poucas horas para o anúncio oficial do apresentador Tadeu Schmidt, a disputa já parece estar definida, já que um deles está disparado nas enquetes. Um detalhe importante é que João Pedro aparece em terceiro lugar. Ou seja, a disputa está correndo entre Guilherme e Renata.

Segundo a Enquete UOL, a bailarina é a favorita para ganhar o programa e o prêmio milionário, com mais de 61% das intenções de voto. Guilherme deve ficar com o segundo lugar, com 26,7%, enquanto João Pedro soma apenas 12,19%.

Na pesquisa Votalhada, por outro lado, a situação é diferente. Na última parcial da pesquisa, que junta votos do Twitter, YouTube, Instagram e sites, Guilherme aparece como ganhador do BBB 25 com 48,21%, enquanto Renata soma 42,82%.