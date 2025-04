Ex-BBB Gracyanne fala sobre perdas de pets: ‘É como se fossem filhos para gente’

Gracyanne Barbosa, de 41 anos, emocionou seus seguidores ao compartilhar nas redes sociais, na última segunda-feira (21), relatos sobre momentos difíceis que enfrentou com seus animais de estimação. Em um vídeo comovente, a influenciadora falou sobre três experiências traumáticas envolvendo seus cachorros, ocorridas pouco antes e durante sua participação no BBB25 da TV Globo.

"Mas o meu choro é que vou aproveitar para falar com vocês que desde que eu saí do programa eu não consegui vir", iniciou, visivelmente abalada. Segundo ela, um de seus cães, o Thorzinho, faleceu um dia antes de sua entrada no confinamento. "Quem me acompanha sabe que um dia antes de confinar eu perdi o Thorzinho, também foi porque ele estava com diarreia e quando ele foi internado ele teve uma parada cardíaca", contou.

Gracyanne também revelou que, enquanto estava dentro da casa, outras duas cachorras sofreram incidentes: uma morreu e a outra desapareceu. "E quando eu estava dentro da casa a Angel que é uma cachorrinha que eu ganhei do fã-clube fugiu e eu tive a Belety também que faleceu por idade, e eu não pude me despedir delas duas", lamentou, aos prantos.

A ex-BBB ainda está em busca de Angel, que desapareceu no dia 30 de janeiro. Ela explicou que vem fazendo tudo que está ao seu alcance para reencontrar a cadelinha. "E eu estava devendo vir falar com vocês ainda, a Angel a gente continua procurando, botei recompensa, Defesa Civil procurou, Bombeiros", disse.

No fim do vídeo, Gracyanne pediu orações e desabafou sobre o amor que sente pelos animais. "É, eu sei que muita gente não entende esse amor por cachorro e fala infinitas coisas, mas eu acho que quem ama, quem tem, sabe que é como se fossem filhos para gente, e é inevitável", concluiu.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)