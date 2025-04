Vestido de dummy, Tadeu entra na casa e surpreende finalistas no penúltimo dia do BBB 25

A noite desta segunda-feira (21/04), penúltimo dia do Big Brother Brasil 25, foi marcada por fortes emoções para Guilherme, João Pedro e Renata, finalistas do reality show. O apresentador Tadeu Schmidt surpreendeu o trio ao entrar ao vivo na casa vestido de dummy, cumprindo o que já havia anunciado anteriormente nas redes sociais.

“Véspera da grande Final do BBB 25! Vai ser um programa cheio de surpresas”, escreveu Tadeu em vídeo publicado antes de sua entrada.

Durante a ação, o apresentador conduziu os participantes ao confessionário, sem desconfiarem que tratava-se de Tadeu, onde puderam reviver momentos importantes da trajetória no jogo. Objetos simbólicos e fantasias de "Monstros" de provas e castigos reapareceram, criando um clima de nostalgia e encerramento para os três finalistas.

A grande final do BBB 25 acontece nesta terça-feira (22/04), com uma celebração especial no gramado da casa. A despedida da edição contará com apresentações musicais de ex-BBBs de outras temporadas e a presença de familiares dos finalistas, que participarão da festa em clima de emoção e expectativa pelo anúncio do grande vencedor da temporada.