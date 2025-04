BBB 25: Paraenses compartilham expectativa para a final da edição, nesta terça-feira (22)

O dia da grande final do BBB 25 chegou, e os participantes Guilherme, João Pedro e Renata disputam o prêmio de R$ 2,72 milhões. Na noite desta terça-feira (22), o público descobrirá quem será o grande vencedor desta edição, que inovou ao trazer o formato inédito de duplas - compostas por familiares, conhecidos, amigos ou parceiros amorosos.

Além do anúncio do grande vencedor, o programa desta terça-feira contará com apresentações de artistas que já foram participantes do reality. Gabi Martins e Flay (BBB 20), Juliette, Pocah, Rodolffo e sua dupla Israel, Fiuk e Projota (todos do BBB 21), Naiara Azevedo e Maria Bomani (BBB 22), Aline Wirley e Marvvila (BBB 23), Wanessa Camargo (BBB 24), Paulo Ricardo, intérprete da música-tema do programa, se apresentam na grande festa de encerramento da edição.

Expectativa no Pará

Um dos reality shows mais assistidos pelos brasileiros, o programa de confinamento faz sucesso por todo o país. E no estado do Pará não seria diferente. Na região, há fãs do programa que torcem para que seu favorito vença a edição deste ano, como as paraenses Emanuela Freitas, de 25 anos, conhecida como a influenciadora "Égua Manu", e Kelly Pires, de 52 anos. Elas acompanharam a edição deste ano e já têm um favorito - inclusive, o mesmo - a quem declararam torcida.

Em conversa com o Grupo Liberal, a jovem relevou sua torcida: “Guilherme merece ganhar! Sempre se posicionou, defendeu os aliados e teve visão de jogo sem precisar da ajuda externa da Vitrine, diferente da Renata. Foi coerente do início ao fim.”. Para a influenciadora, os três finalistas escolhidos pelo público são os adequados, pois todos tiveram mérito para estar até o último dia de programa.

Sobre as apresentações da noite, ela conta que está animada para ver o show da campeã do BBB 21, Juliette Freire, que agora também segue na carreira de cantora. “Estou animada para ver a Juliette, vai ser show! É bacana quando ex-BBB’s brilham fora da casa também”, compartilhou Emanuela. Questionada sobre o que faria com o prêmio milionário do programa, a influenciadora disse que aplicaria em um bom investimento, para futuras compras. “Com os R$ 2,72 milhões? Investiria bem direitinho e compraria logo minha casa.”, disse a jovem.

Se juntando à torcida ao genro de Delma, Kelly diz que o pernambucano merece a vitória por ter se mostrado firme ao jogo. “Quem merece ganhar é o Guilherme. Ele foi um participante muito coerente, esteve em todos os embates defendendo seus aliados e [se mostrou] bastante observador em todas as questões. Não mal de ninguém pelas costas e era uma pessoa muito justa.”, disse a paraense.

Sobre os outros dois escolhidos para a final, no entanto, ela os trocaria por dois participantes do quarto Anos 50, eliminados recentemente do programa. “Trocaria o João pelo Diego, [pois] ele é uma pessoa incrível e super divertido. E trocaria a Renata pelo Vinicius, [pois] acho ele um cara super amigável com uma personalidade maravilhosa!”.

Se fosse campeã da edição, Kelly já saberia bem onde planos de onde aplicar a bolada: “Eu iria investir em imóveis, ajudar algumas instituições, como abrigos para animais, [ajudar] crianças em situação de risco e aplicar o restante.”.

BBB 26

O BBB 26 foi confirmado pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa exibido na última quinta-feira (17). Para quem deseja participar da próxima edição, as primeiras levas de inscrições começaram a ser recebidas pela Globo, mas já foram fechadas. Novas vagas, porém, serão abertas em breve, por isso, é importante estar atento no Gshow, o site da emissora.