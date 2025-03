BBB 25: João Pedro diz que 'já pegou mulheres 10 vezes mais bonitas que Eva'; vídeo

A Festa do Líder desta quinta-feira (20) no BBB 25 teve muitos desabafos de João Pedro. Durante uma conversa com Renata, o salva-vidas de rodeio demonstrou seu descontentamento com Eva e disse sentir "deboche" da sister.

Em meio à conversa, o brother disparou uma declaração polêmica: "Já peguei mulher 10 vezes mais bonita que ela [Eva] e ela acha que é a bichona! Ela acha que é a bichona? Não é ninguém! Minha ex-namorada é médica, 10 mil vezes melhor que ela. Sério mesmo".

Renata tentou mediar a situação e questionou se João Pedro chegou a conversar diretamente com Eva sobre o incômodo. O brother confirmou e relatou seu questionamento para a sister: "Perguntei. Eu falei: 'Não sou bicho para você fazer isso aqui pra mim, não'". Ele ainda afirmou que Eva teria feito "cara de nojo" para ele.

VEJA MAIS

Renata tentou contextualizar a situação, explicando que os brothers estavam cismados com Eva e que, na realidade, o gesto da sister foi direcionado para ela própria, pois momentos antes estavam conversando sobre sua roupa.

"Eu não estou aguentando mais, não. Você é melhor amiga dela, mas eu não estou aguentando esse 'trem' mais, não", desabafa João Pedro.