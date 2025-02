BBB 25: Giovanna é eliminada com 52,61% dos votos e Gracyanne segue para o Quarto Secreto

Giovanna foi a escolhida pelo público para deixar o Big Brother Brasil 25 na noite desta terça-feira (04/02), após receber 52,61% dos votos. Ela estava na berlinda junto à irmã e foi a primeira participante a ser eliminada na nova dinâmica de Eliminação individual do programa.

Já a influenciadora fitness Gracyanne, que também estava no paredão, permaneceu no jogo e foi encaminhada para o Quarto Secreto. A partir de agora, Gracyanne poderá acompanhar todos os acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil.

Quando retornar, a influenciadora participará de uma dinâmica especial, conforme adiantou o apresentador Tadeu Schmidt no último domingo (02), garantindo que os telespectadores irão gostar da surpresa. A participante que for para o Quarto Secreto retorna ao jogo imune e no VIP.