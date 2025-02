BBB 25: Chitãozinho e Xororó fazem o ‘Show de Quarta’ com participação especial de outra dupla; veja

Nesta quarta-feira (5 de fevereiro), a dupla de irmãos Chitãozinho e Xororó sobe ao palco do BBB 25 para dar sequência aos grandes encontros de quarta-feiras do BBB 25. Além dos dois cantores, uma outra dupla será a surpresa da noite: a cantora Sandy e o cantor e músico Júnior. O público irá conferir diferentes combinações entre a dupla sertaneja e os filhos de Xororó com números musicais inéditos e exclusivos para o BBB.

Para Chitãozinho e Xororó, reunir a família no palco do reality é uma possibilidade única: “Uma grande licença, honrosa e absolutamente pontual esse encontro familiar! Estamos muito felizes e animados para agitar a casa mais vigiada do Brasil. Pausamos nossas férias para prestigiar o programa e já aquecer as turbinas para nossa nova turnê 'José e Durval - Uma História de Sucesso'. O setlist será muito especial, prometemos muita animação com diversos clássicos.” Entre as canções previstas para o show, estão ‘Evidências’, ‘Alô’, ‘Enrosca’ e ‘Me Espera’.”

Com a apresentação de Tadeu Schmidt, o "BBB 25" é produzido por Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, sob a direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado. Na TV, o programa é exibido de segunda a sábado após a novela “Mania de Você”, e aos domingos, vai ao ar após o “Fantástico”. Além disso, o programa pode ser visto 24h por dia, ao vivo, no Globoplay e no Multishow, diariamente é exibido 60 minutos após o fim da exibição em TV aberta. Já a votação do programa acontece exclusivamente no Gshow e os projetos ou outras informações podem ser encontradas diretamente no site.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)