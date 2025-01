BBB 25: Após punição, Gracyanne Barbosa ficará trancada em casa durante festa do 'Show de Quarta'

No Big Brother Brasil 25, Gracyanne Barbosa será a única a ficar obrigatoriamente dentro de casa durante o "Show de Quarta" desta quarta-feira (29). Enquanto os outros 19 participantes aproveitam as apresentações de Rodriguinho, Mr Daan e Gaab, a musa fitness estará limitada a transitar somente nos cômodos internos da residência coletiva.

Isso porque a irmã e dupla de Giovanna foi a escolhida na dinâmica do Big Fone, que tocou na manhã de hoje e foi atendido por Eva, para ser a pessoa para ficar fora do show desta noite.

Durante um almoço especial, as duplas Eva e Renata, Maike e Gabriel e Guilherme e Vilma decidiriam que Gracyanne seria a escolhida para ficar trancada dentro de casa sozinha enquanto rola a festa no gramado. Enquanto via a conversa entre as duplas pela televisão da sala, a ex-esposa de Belo se revoltou com a decisão.

Renata afirmou que, como recompensa por deixar a influenciadora fora do show, Gracyanne poderia pegar os ovos e ir para a festa no jardim depois da apresentação. Revoltada, Gracyanne recusou a proposta e retrucou: "Esperar o show acabar para ir para a festa, só se for para dar na cara dela".