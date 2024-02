BBB 24: Prova do Líder da semana é de resistência; saiba como é a dinâmica

A Prova do Líder do Big Brother Brasil 24 foi iniciada na noite desta quinta-feira (22) e se revelou como uma disputa de resistência para os brothers da casa. A competição é realizada em dupla, mas terá apenas um único líder no final.

A prova envolve resistência e exige que as duplas fiquem abraçadas, enquanto um integrante fica suspenso por uma estrutura, em cima de uma plataforma.

Agarrados um ao outro, a dupla precisa resistir e não pode cair da plataforma, se não é eliminada. A última dupla a permanecer de pé será classificada para uma disputa final, que definirá quem será o novo líder.

Além da liderança, a prova garante um prêmio em dinheiro.

Conforme a dinâmica da semana, o novo líder será consagrado na sexta (23). Na sequência, ele precisará colocar quatro pessoas na mira.

Não participam da prova Giovanna por questões médicas e Alane, que foi vetada pela Raquele, líder na semana anterior.