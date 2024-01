BBB 24: o que rolou na madrugada desta terça (30/01)? Treta, gritaria e sister com raiva

A madrugada desta terça-feira (30) foi, mais uma vez, marcada por muita gritaria. Após o Sincerão, os brothers tiveram tempo para discutir sobre a dinâmica. No entanto, para a surpresa de todos, a atividade rendeu uma treta entre quem não está emparedado: Leidy Elin e Matteus. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

VEJA MAIS

Planta faz isso?

Alguns minutos depois que acabou o programa ao vivo, Leidy Elin e Matteus brigaram na área externa da casa, após a trancista chamar o brother de planta. "Planta, para mim, é quem não se movimenta no jogo. Eu tenho minha opinião. 'Ai, desculpa, desculpa'. É o seu jeito. Eu acho planta e acabou", disse Leidy.

Matteus não gostou nada da acusação e retrucou, dizendo que a sister convive o dia todo com ele. "E eu não posso achar planta?", questiona ela.

Deniziane tenta intervir e defender seu affair de confinamento, mas Leidy rebate: "Ane, eu estou falando com ele. Vai começar a tomar as dores dele?", afirma a trancista.

Treta antiga

Durante o bate-boca com Leidy, Metteus também acabou se desentendendo com Pitel. Os brothers desenterraram uma treta antiga, de quando o gaúcho a indicou ao Paredão.

"Falou que me faço de bonzinho, mas me conhece faz 20 dias", diz Matteus. O brother, então, se vira e repete a mesma frase para Pitel.

"Meu anjo, a gente está julgando a partir do que a gente vive aqui. Não estou julgando lá fora nem quem você é, a sua história. Estou julgando a partir do que acontece aqui. Tão provável que, quando você botou no meu, você veio conversar comigo. Me botou no Paredão e 'vamos conversar'. Aí botei no seu e não quer mais conversa? Ah, por favor!", diz Pitel.

"Você queria que eu ficasse pedindo perdão?! Queria que me eu ajoelhasse do mesmo jeito que você estava dizendo que se ajoelhou?", retruca Pitel.

Relação abalada

Após a discussão de Matteus com Leidy Elin, Deniziane ficou com raiva e reclamou da atitude da participante. "Em algum momento mudou a opinião dela. Ou senão essa opinião já estava frisada, e ela convive com você todos os dias. Por que não chegou e falou?", questiona a fisioterapeuta. "Você viu o que ela falou comigo? Isso para mim não é amizade", acrescenta ela.

"Ela jogou de uma coisa que sabe que é uma fraqueza minha, porque o tempo todo eu falo 'não queria me envolver aqui dentro, porque priorizo o jogo'. Aí ela vai e fala 'já está comprando a briga dele", reclama a mineira.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLIberal.com Mirelly Pires