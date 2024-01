BBB24: Brothers escolhem seus preferidos na casa em noite de Sincerão

Fogo no parquinho no BBB 24. Os emparedados (Alane, Isabelle, Juninho e Luigi), o Líder MC Bin Laden e o Anjo da semana Fernanda são os moradores da casa mais vigiada do Brasil que participam da dinâmica do Sincerão nesta segunda-feira, 29. Os brothers e sisters precisam responder algumas perguntas.

VEJA MAIS

Como funciona o Sincerão?

No Sincerão, apenas os Emparedados, o Líder e o Anjo participam. Enquanto isso, os demais moradores da casa mais vigiada do Brasil assistem a tudo da sala, sem poder rebatar nada na hora que os brothers e sisters falam na dinâmica.

Na dinâmica desta semana, o Líder e o Anjo contam "Quem é o seu fechamento na casa?" e "Quem você quer perto e quer longe na casa?". Além disso, os participantes também precisam responder a pergunta mais votada no gshow. O público precisava escolher entre "Quem é o (a) mais sonso (a) da casa?" e "Quem é o (a) mais fofoqueiro (a) da casa?". A pergunta vencedora foi a segunda.

Quem é o seu fechamento na casa?

MC Bin Laden - Rodriguinho

"Tenho ele aqui como um cara que me aconselha, que troca uma ideia e passa uma visão daquilo que preciso para colocar o pé no chão", diz o cantor.

Fernanda - Pitel

"Minha amigona, minha irmã. Encontrei um anjinho. Ela me apoia muito, me dá vários conselhos e fluiu uma coisa muito importante", afirma ela.

Quem é o mais fofoqueiro na casa?

MC Bin Laden ganhou de forma unânime como o brother mais fofoqueiro da casa mais vigiada do Brasil. E também ganhou a chance de montar sua equipe da "fofoca", escolhendo Fernanda como a capitão, Pitel, Wanessa e Luigi.