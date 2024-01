BBB 24: o que rolou na madrugada desta terça (23/01)? Ameaças, tretas e pedido de desculpas

A madrugada desta terça-feira (23) foi marcada por clima tenso entre os brothers do BBB 24. Depois da troca de farpas no segundo Sincerão do programa, os participantes seguiram lavando a roupa suja, enquanto cinco confinados enfrentam o Paredão quíntuplo. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Rodriguinho ameaça Davi

No Quarto do Líder, Rodriguinho disse que perderia a paciência com Davi caso o baiano fosse falar com o cantor. "Se ele viesse falar comigo, eu ia dar um boxe nele... Ele ia tomar um boxe", disse o Líder.

Wanessa Camargo, que estava presente na conversa, alertou Rodriguinho sobre as consequências de suas ações. "Você vai dar tudo o que ele quer", disse a cantora. "Você vai ser expulso por causa dele, você vai fazer ele de vítima, vai dar o prêmio na mão dele. Seja inteligente", completou.

No entanto, apesar das ameaças, Rodriguinho foi paz e amor. Ele e Davi trocaram aperto de mãos na cozinha do VIP. O cantor chegou a pedir que o motorista de aplicativo cortasse seu cabelo.

Treta no Quarto Magia

Davi e Vinicius discutiram após o paratleta escolher baiano no Sincerão como alguém que merecia estar no Paredão. Vinicius justificou sua escolha ao lembrar da suposta fala de Davi de que os Camarotes não deveriam vencer o reality.

"Irmão, ontem eu cheguei para conversar com você, antes de acontecer tudo, e hoje você me abraçou, brinquei com você, e estava tudo bem. E você queria que eu estivesse no Paredão no seu lugar. Enxergo isso como uma grande falsidade", disparou Davi.

"Você não é um cara verdadeiro. Você é uma cobra. É uma pessoa que não dá para se confiar", afirmou Davi.

Medo de Wanessa Camargo

Wanessa Camargo também revelou o incômodo com a postura de Davi durante o Sincerão e disse que ver homem gritando com mulher desperta gatilhos. O brother havia levantado o tom de voz durante a dinâmica ao ser acusado de estragar comida.

"Eu tenho medo de falar com gente assim", disse a cantora. "Gente que fala assim, eu não gosto", completou.

Mais um pedido de desculpas

Davi chegou na área externa e pediu desculpas por conta de sua atitude durante o Sincerão. O brother reconheceu que se expressou de forma equivocada na discussão.

"Tô sendo muito humilde aqui, tô vindo pedir desculpa pela forma que eu me expressei na sala, naquele momento. Confesso que eu fiquei muito estressado. Eu tive um pensamento totalmente errado em relação àquela questão, a questão do almoço", declarou.

Além disso, Davi reforçou que nunca teve uma intenção ruim em relação ao preparo da comida. "Tudo o que eu faço aqui é de coração, desde o primeiro dia, até o momento do almoço", disse.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)