BBB 24: o que rolou na madrugada desta sexta (19/01) ? Nova liderança, treta e reconciliações

Na madrugada desta sexta-feira (19), os brothers repercutiram o resultado da Prova do Líder, o próximo Paredão, as brigas passadas e até teve treta nova. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Na Mira do Líder

Após Matteus Alegrete ganhar a Prova do Líder, o brother precisou escolher três alvos para o próximo Paredão e os escolhidos não ficaram nada satisfeitos com isso: Juninho, Raquele, Pitel e Nizam receberam a pulseira Na Mira.

Nizam declarou que se for indicado será uma facada nas costas, pois os dois são próximos. O brother ainda disse que Matteus o escolheu por sua briga com Alane e Vanessa por conta do espelho. "Se ele tá me mirando, então ele tá tomando a dor errada. Eu já resolvi a minha situação", disse.

Durante a madrugada, os dois chegaram a conversar e Matteus decidiu não indicar Nizam.

Mini treta

Vanessa Lopes está sendo o assunto mais comentado da casa por conta de seu jeito visto pelo público como "surto". A sister, desde a eliminação de Pizane, está falando coisas desconexas, brigando por nada, pensando em desistir e chorando o tempo todo. No Quarto do Líder, Vinicius disse estar incomodado com a situação.

"Aqui não é o 'big cry brasil' não, gente! Não é o que mais chora que ganha", declarou. Em seguida, Deniziane, que também estava no quarto, retrucou. "Não é isso, ela não tá dentro dela. Tá faltando algum neurotransmissor, tem que fazer reposição com algum medicamento. Então não é julgar, é acolher", disse.

"Você falar isso na minha frente, eu não gostei e não queria que você falasse", disse. Vinicius tentou explicar as atitudes que ele viu e não gostou, mas o Deniziane e Matteus interromperam. "Mas não é ela! Não é ela!", disseram.

Reconciliação

A madrugada também esteve em clima de reconciliação. Vanessa Lopes ergueu bandeira branca e decidiu pedir perdão a MC Bin Laden após insinuar que o brother era falso e só estava com ela por interesse.

"Eu sei que vai ser muito difícil pra você me perdoar pela forma que eu te vi. Então me desculpa", pediu a tiktoker. Em seguida, os dois passaram horas falando de seus traumas, a sister, inclusive, chegou a dizer que a aproximação entre eles poderia ter acabado com o relacionamento dela fora da casa.

"Eu achei que tinha perdido meu namoro por causa de você", disse. "Por causa de mim o c*ralho, mano, se liga!", respondeu o funkeiro. A conversa terminou com um abraço entre os amigos de confinamento.

Discussão

Quando tudo parecia estar em paz, Bin Laden resolveu tirar a limpo uma situação com Wanessa Camargo e Yasmin Brunet. O funkeiro disse que estava sentindo que elas estavam "boladas" e as sisters confirmaram.

Yasmin citou um momento em que ele havia mostrado o dedo do meio para ela. "Não vem com essa, porque eu tentei falar com você na festa e você me ignorou, mandou eu tomar no c*", disse. "Não, para! Para! Eu mandei você tomar no c*?", indagou Bin Laden.

"Não, para você. Isso daqui [dedo do meio] quer dizer o quê? Te amo? Vai na paz? Eu sou uma mulher de 35 anos e não vou aceitar isso", retrucou. Em seguida, o brother pediu desculpas, perguntou se ela havia se sentido desrespeitada e ganhou uma resposta em tom de deboche da modelo. "Não me senti desrespeitada, eu acho isso um ato de amor, inclusive é assim que as pessoas se cumprimentam. P*rra, pelo amor de Deus, né?", debochou

"Você também mostrou isso pra mim e ainda disse 'roda e enfia no c*", revelou o brother.

Após o fim da discussão, Yasmin, Wanessa e Beatriz foram repercutir a briga. "Eu não vou cair nessa pilha, que ele paga muito de bandidão, gosta de ser f*dão, marrentão. Eu tenho zero intimidade com ele, zero!", disse a sister ainda irritada.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)