BBB 24: Matteus é o novo Líder da semana no programa

O gaúcho Matteus é o novo Líder da semana no Big Brother Brasil 24. A prova desta quinta-feira (18), envolveu sorte e agilidade. Além da disputa pela liderança, o apresentador Tadeu Schmidt também compartilhou com o público a dinâmica dos próximos dias. Na sexta-feira (19), haverá a formação da quarta berlinda da temporada e o quinto eliminado da edição será anunciado no domingo (21).

A Prova foi dividida em três etapas. A disputa começou em um celular, onde os participantes precisavam encontrar um vídeo e seguia na prova. Na segunda etapa, eles foram para uma prova de sorte, que os brothers tinham três bolas para somar o maior número de pontos.

Quem conseguiu somar a maior pontuação seguiu para a etapa final. Em seguida, apenas três deles enfrentaram a terceira e última fase. Matteus, Pitel e Alane avançaram, mas do trio Matteus levou a melhor, consagrando o quarto Líder do BBB 24.

O novo líder escolheu para o VIP os brothers: Vanessa Lopes, Isabelle, Davi, Rodriguinho e Alane Dias. Na mira do novo líder entraram os brothers: Juninho, Nizam, Pitel e Raquelle.

Saiba como serão os próximos dias no BBB 24:

Sexta-Feira (19/01)

- Prova do Anjo em duplas (Dois autoimunes + um imunizado)

- Formação de Paredão Triplo (Dupla de Anjos, em consenso, imuniza um; Líder empareda um; Casa vota (cada participante vota em duas pessoas diferentes); Os dois mais votados da casa vão ao Paredão

Domingo (21/01)

- Eliminação