BBB 24: Entenda como será a quarta a Prova do Líder

Hoje tem Prova do Líder no Big Brother Brasil 24. A disputa, que movimenta a casa mais vigiada do Brasil nesta quinta-feira (18), está dividida em três etapas. Na primeira delas, cada participante deverá escolher um celular numerado. Apenas 10 celulares garantem a ida para a segunda etapa da prova.

A prova envolve sorte e agilidade, vale destacar que ainda hoje, o Líder irá escolher os 4 brothers que estarão "Na Mira do Líder".