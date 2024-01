BBB 24: o que rolou na madrugada desta segunda (22/01)? Nova liderança, alvo declarado e discussão

Eliminação de Nizam, nova liderança de Rodriguinho e formação de Paredão quíntuplo movimentaram a madrugada desta segunda-feira (22) no Big Brother Brasil 24. Após o programa ao vivo, os brothers repercutiram as últimas dinâmicas da casa. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

VEJA MAIS

Emparedados revoltados

Um novo Paredão foi formado e, dessa vez, com cinco brothers: Alane, Luigi, Marcus Vinicius, Pitel e Vinicius. Os emparedados ficaram revoltados com o rumo da votação.

Indicada pelo Líder, Alane não ficou nada satisfeita com a justificativa de Rodriguinho. "Ele vem votar em mim por causa de Queridômetro? Claro que não é por causa de Queridômetro. É porque ele sabia que todo mundo ia votar em mim, ele é em cima do muro e não queria se indispor com a casa inteira. Porque ou eu ia por ele ou eu ia pela a casa", diz a paraense.

Vinicius, um dos mais votados pela casa, ficou cismado para descobrir quem votou nele e pediu para usar o Dedo-duro do Líder para descobrir o voto de Deniziane. O paratleta, então, descobre que a sister votou nele. "Então você é jogadora, mesmo sabendo da verdade? Bom saber. Eu tinha que ter chamado ela", diz o brother, que teve direito a um contragolpe.

Alvo declarado

Alane disse que Fernanda e Rodriguinho são seus próximos alvos. Em conversa com Wanessa, a paraense reclamou da postura do cantor no reality.

"Rodrigo é nosso rabugentinho", defendeu Wanessa. "Não é rabugentinho, sabe? Eu lutei muito pra tá aqui, depois de passar por 50 milhões de seletivas ouvir uma pessoa que tanto faz tá aqui, que dorme, que fala 'ah se eu receber o monstro eu aperto o botão'", disse Alane. Em seguida, Alane que vai usar o Sincerão para argumentar contra o brother

DR entre Camarotes e Davi

Após um grande disse me disse na casa, o grupo Camarotes decidiu confrontar Davi na área externa. MC Bin Laden, Wanessa, Vinicius, Yasmin e Rodriguinho falaram sobre o participante do grupo Pipoca ter dito que os Camarotes não mereciam ganhar o programa. O brother negou que tenha tido essa fala em algum momento.

"Não tenho nada contra ninguém aqui, nenhum de vocês. Se essa conversa surgiu, eu não me recordo, Bin Laden, de ter conversado isso com você", diz ele.

MC Bin Laden interrompe e rebate: "Eu me recordo". Davi pede: "Eu preciso que você mantenha a calma e a conversa civilizada". O cantor reage. "Sim, mas eu tô calmo. Só que você não pode me por como mentiroso, porque eu me recordo", dispara.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)