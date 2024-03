BBB 24: Matteus ajuda Isabelle no chuveiro e público aponta clima entre brothers

Após algumas semanas da saída de Deniziane no Big Brother Brasil 24, Matteus pode estar vivendo um clima com a amazonense Isabelle na casa mais vigiada do Brasil. Após a festa, neste domingo (10), o estudante de engenharia deu o que falar ao ajudar a concorrente no banho.

Antes de ajudar Isabelle, Matteus já havia falado sobre um possível clima entre ele e a dançarina ao ser questionado por Beatriz. No chuveiro do quarto da líder, os brothers protagonizaram o momento que deu o que falar na web e gerou vários comentários.

Nas imagens, a amazonense reclama da temperatura da água, enquanto Matteus tenta regular o chuveiro. Isabelle está de biquíni e joga água no amigo, que sorri. "A cara dela de apaixonada", opinaram internautas. "Vai Matteus, a gente passa esse pano", escreveram outros.

Deniziane terminou o relacionamento com Matteus dentro da casa, antes de ser eliminada do BBB 24. Ao deixar a casa, falou sobre a possibilidade de voltar a engatar um romance com ele.