BBB 24: Isabelle e Matteus vão ficar juntos? Cunhã fala sobre futuro do casal fora da casa

Após Davi ser anunciado como campeão do BBB 24, Isabelle e Matteus, que conquistaram, respectivamente, o 3º e 2º lugar no programa, protagonizaram o primeiro beijo fora do confinamento. Em uma foto publicada na madrugada desta quarta-feira (17/04), no Instagram, o casal aparece juntos trocando carinho. “Viva o amor!”, dizia a legenda. Confira:

VEJA MAIS

Na entrevista do “Bate-Papo BBB’, Matteus falou sobre ter vivido com Cunhã um romance intenso e rápido dentro casa. Agora fora, o gaúcho revelou os próximos planos com a amada. “Quero ficar mais pertinho dela. Temos muito o que conversar aqui fora”, disse.

No entanto, os dois negaram um namoro neste ponto do relacionamento. “Mas ele tem um coração muito lindo e me conquistou”, complementou Isabelle.