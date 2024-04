Davi leva susto ao ver Matteus e Isabelle juntos no Quarto Fada; veja

Matteus e Isabelle conversam sobre a relação dos dois no BBB 24. Davi, que estava quase pegando no sono, acorda e se assusta vendo os dois na cama conversando. O brother se surpreende arrancando risadas da manauara e do gaúcho.

Matteus afirma: "Conversando com essa onça velha aqui". Davi pontua: "Bonito ver vocês dois conversando". "Te entendo, Matteus", comenta Isabelle. Davi afirma: "Vocês vão ver".

A manauara afirma: "Eu também fico com essa sensação assim de, inegável, mais do que nunca que eu também quero, mas eu também tenho esse peso, essa consciência da situação e não sei explicar".