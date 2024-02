BBB 24: Isabelle defende Davi e questiona: 'Por que querem pegar um para cachorro morto?'

Na tarde desta segunda-feira (5), no Big Brother Brasil 24, Isabelle comentou com Alane e Beatriz na academia sobre o posicionamento da maioria da casa com o Davi.

A amazonense comentou que Davi é sempre apontado. "As pessoas pregam tanto Davi, Davi, Davi... mas e na hora que foi o amigo das outras pessoas? Por que serve para beltrano e não serve para fulano? Por que querem assistir um embate e não querem assistir outro?".

A cunhã criticou também ser sempre chamada por outras pessoas para falar sobre Davi. "Não quero que ninguém se meta nas minhas coisas, porque eu sei me defender, mas comecei a refletir. Por que querem pegar um para cachorro morto?". Alane concordou. "Nessa casa eu aprendi que quando eu me meto em embates que não são meus, eu posso me ferrar indiretamente", diz a bailarina.

Isabelle ainda voltou a afirmar que não deixará Davi sozinho e que as críticas que tiver a ele, fará diretamente com ele e não na frente dos outros.