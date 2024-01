BBB 24: Instagram da paraense Alane Dias 'some' e internautas supõem que conta foi 'derrubada'

Na manhã deste sábado (6), por volta das 10h, a conta do Instagram da participante paraense do Big Brother Brasil, Alane Dias, sumiu de repente. O público nas redes sociais já começou a se perguntar sobre o que poderia ter acontecido. Entre os comentários, especula-se que a conta da modelo teria sido derrubada, mas não se sabe em que circunstâncias.

Algumas horas antes do ocorrido, a paraense já contava com a marca de mais de 200 mil seguidores no Instagram. A comoção do público está acontecendo principalmente no antigo Twitter, agora X, onde a conta da participante se mantém ativa com o total de 13,8 mil seguidores.

Por meio da sua conta no X, os administradores das redes da participante avisaram sobre o problema para tranquilizar o público. “Pessoal, tivemos um probleminha no Instagram da Alane, mas já conseguimos resolver. Tudo certo agora”. Apesar do anúncio, o instagram da participante ainda não voltou ao normal.