BBB 24: entenda a treta entre Matteus e Leidy Elin após o 'Sincerão'

O pós Sincerão agitou a madrugada desta terça-feira (30) no BBB 24! Após o encerramento do ao vivo, os participantes se dirigiram ao jardim e deram início a uma brincadeira. Leidy Elin apontou Matteus como "planta", o que desencadeou uma discussão imediata.

VEJA MAIS

Leidy argumentou que "planta" é alguém que não se movimenta, enquanto Matteus afirmou que se posiciona quando julga necessário. "Posicionamento não é ser planta, é não se movimentar. São coisas diferentes", defendeu Leidy. O desacordo persistiu na varanda, envolvendo outros participantes.

Deniziane também entrou na discussão em defesa do par e questionou por que Leidy não expressou sua opinião diretamente a Matteus. "Ane, estou falando com ele. Você vai começar a tomar partido dele?" rebateu Leidy.

Velhos desentendimentos

Na liderança de Matteus, a trancista teve outro desentendimento com o participante. Dessa vez, Leidy alegou que Matteus havia agido estrategicamente ao não indicar Davi ao Paredão. Ele se justificou, explicando que mantinha uma boa relação com o motorista de aplicativo.

“Você ficou com medo de botar ele porque ele foi pra dois Paredões seguidos”, opinou ela. "Eu conversei o dia inteiro com ele... Não tenho nada contra ele”, explicou.

Pitel versus Matteus

Na vez em que Leidy disse que Matteus sabonetou, o estudante havia colocado Pitel no Paredão e pediu desculpas para a sister logo em seguida. O brother disse que a trancista o conhecia há apenas vinte dias e Pitel se envolveu na discussão.

“Meu anjo, a gente está julgando a partir do que a gente vive aqui", disse Pitel. “Quer saber por que eu votei em ti? Eu botei a pulseira em ti e tu simplesmente sumiu”, explicou Matteus. “Queria que eu ficasse pedindo perdão?”, devolveu Pitel.

Após o tumulto desta terça-feira, Deniziane criticou a postura de Leidy Elin no conflito, considerando-a jogo baixo. "Isso para mim é jogo sujo. Se ela diz que joga limpo? Isso não é porque é o Matteus, se fosse com as meninas eu compraria a briga", lamentou Deniziane.

Enquanto isso, Leidy desabafou com Michel sobre o embate, expressando sua falta de paciência. "Não tenho paciência, não. 'Expor o jogo dele'. Eu nem sei qual é o jogo dele", reclamou a trancista sobre Matteus, ressaltando as diferenças de personalidade entre eles.