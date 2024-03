BBB 24: Davi recebe atendimento médico após sentir forte cãibra

A última Prova do Líder, do BBB 24 deixou o brother Davi com fortes dores nas pernas, após sentir câibras que o fizeram cair ao chão. Após passar por 16 horas de uma disputa de resistência, o baiano precisou de atendimento médico devido as fortes dores que sentiu.

O momento de dor ocorreu quando ele estava no Quarto Magia. Após sentir o mal-estar, Davi caiu ao chão e foi socorrido pelos outros participantes, que o ouviram gemer de dor.

Matteus chegou ao quarto e ajudou Davi a esticar as pernas. O gaúcho também ajudou o brother a ir até o confessionário. No caminho, o baiano também recebeu o apoio de Lucas Buda.

“É na coxa?”, questionou Lucas para. Davi não conseguiu responder. “É cãibra. Você puxou muito no físico”, avaliou Matteus.

“É na coxa?”, questionou novamente o professor de educação física. “Coxa, perna”, respondeu.

“Travou a perna?”, perguntou Leidy. “Eu cheguei lá, e ele estava assim […] no chão”, contou Alane gesticulando para os outros participantes.

Davi retorna do atendimento

Depois de receber atendimento médico, Davi retornou para a casa mais tranquilo e disse para os Brothers não se preocuparem. “Ela falou que não é para contrair o músculo”, contou.

“O que você precisar, você fala viu?”, disse Raquele. “Você estava dormindo?”, perguntou Isabelle, o baiano disse que sim. “E como foi parar no chão, Davi?”. “A dor, de dor”, respondeu.

“Não precisa se preocupar não, foi só uma cãibra mesmo, mas foi pesada”, concluiu ele.