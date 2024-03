BBB 24: Alane celebra vitória de Beatriz na Prova do Líder: ‘Feliz Dia das Mulheres’

Após 15 horas de resistência, a sister Beatriz conquistou a segunda liderança no BBB 24! Junto com o baiano Davi, a vendedora do Brás foi a última a deixar a prova na tarde desta sexta-feira (08). No jardim da casa, Bia ainda foi recebida de braços abertos pela paraense Alane Dias.

"Não acredito", diz Alane gritando. "Feliz Dia das Mulheres, feliz Dia das Mulheres. Parabéns, parabéns, parabéns. Você é muito guerreira, Bia. Parabéns, mana", continua ela. "Não sei como é que eu consegui", respondeu a vendedora.

Depois, Isabelle também parabeniza os participantes. "Nossa, Davi, você é muito guerreiro, Davi. Parabéns. Vocês são muito guerreiros, sério, os dois, parabéns", diz a manauara.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)