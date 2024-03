BBB 24: Davi é detonado na web após dar a entender que não conhece Juliette

No Big Brother Brasil 24, Davi deu a entender que não conhecia Juliette, a campeã da edição do reality show de 2021. Durante uma conversa com Isabelle, o baiano alegou que outros participantes estavam comparando a sua participação na casa com a da cantora, mais especificamente sobre não ganhar provas no programa.

"Eu estava conversando com as meninas que estão no Monstro, e aí, tipo assim, fazendo uma comparação, elas falaram que tinham uma participante que ganhou o Big Brother, essa Juliene", iniciou Davi. Isabelle pergunta: "Juliette?". "Juliette, essa aí. Falou que essa Juliette não ganhava uma prova. Ai, ela ganhou a última prova do líder, onde só tinha quatro pessoas e ganhou o programa.", disse o baiano. Curiosamente, Juliene é o nome da irmã falecida de Juliette, que morreu em 2017 vítima de um AVC.

Na web, os internautas detonaram o brother o acusando de estar fingindo não conhecer Juliette. "Lógico que o Davi sabe quem é Juliette. Ele finge que não sabe e finge que nunca assistiu BBB para dar uma de coitado que não tem acesso a TV e internet", afirmou um. "Não é por não saber e sim por, supostamente, fingir que não sabe", apontou outra. "Ele diz que não conhece nada, mas de vez em quando solta uma referência de outros BBB's e de coisas da internet", escreveu uma terceira.

Nessa polêmica, os internautas resgataram um vídeo onde Mani, esposa de Davi, diz que catou dicas da cantora sobre o processo seletivo para o reality show. Assista:

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)