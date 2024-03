BBB 24: Audiência do paredão de Yasmin Brunet bateu recorde da edição

A TV Globo comemorou a boa audiência do Big Brother Brasil 24 (BBB) na terça-feira (12) desta semana. O paredão que eliminou a modelo Yasmin Brunet alcançou o recorde da edição. A audiência deste paredão também foi maior desde a final do ‘BBB 22’ no Painel Nacional de Televisão (PNT), com 24 pontos e 51% de participação, e no Rio de Janeiro, com 29 pontos e 55% de participação.

No último paredão, Yasmin Brunet foi eliminada com mais de 80% dos votos. A modelo enfrentou Lucas Henrique, o Buda, e Isabelle no 12ª paredão. Lucas foi o segundo mais votado no paredão com 16,84% dos votos. Já Isabelle passou longe da eliminação, com apenas 2,4% dos votos.

Após a eliminação, a loira participou do Bate-Papo com Eliminado, entrevistada por Thais Fersoza e Ed Gama no Globoplay.