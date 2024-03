BBB 24: Após sincerão, enquete UOL aponta eliminação de participante com mais de 70%

As múltiplas tretas que ocorrem na madrugada desta terça-feira (05), no BBB, aumentaram muito a porcentagem de votos pelo público na enquete do UOL, que agora mostra um participante deixando o programa com mais de 74% de rejeição.

Segundo a última parcial da enquete, Michel é quem vai ser o provável eliminado hoje, com 74,75% dos votos do público.

Davi, que também está no paredão, se envolveu em diversas brigas e confusões acaloradas na madrugada desta terça, mas mesmo assim, o número de votos na enquete diminuiu para o baiano, que soma 23,74%.

Já Alane, segue tranquila como a menos votada na parcial, com apenas 1,51% dos votos

O resultado do 11º Paredão do BBB 24 ocorre na noite desta terça-feira, e será anunciado ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt