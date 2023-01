BBB 23: Tadeu Schmidt repassa cronograma semanal do reality; veja como vai ser

Na noite desta quinta-feira (19), foi divulgado o cronograma das atividades dentro do BBB 23. As informações foram repassadas pelo apresentador Tadeu Schmidt, ainda na sala do reality mais vigiado do Brasil. Os 22 participantes vão ficar surpresos com as novidades, entre eles o quarto branco e os contra-golpes. Veja!

VEJA MAIS

Cronograma da semana:

Hoje (19/01)

Prova do Líder

Sexta-feira (20/01)

Voto coringa – Dupla peso dois

Sábado (21/01)

Prova do anjo

Como será a formação do paredão 2023:

- Os anjos imunizam uma dupla;

- Dupla líder indica uma dupla;

- Casa vota em dupla;

- Contra-golpe da dupla mais votada;

- Prova bate-volta;

- Abre votação: Qual dupla deve ir ao quarto secreto?

- Dinâmica do quarto secreto:

Terça-feira (24/01)

- Dupla mais votada no paredão vai para o quarto secreto;

- Nova votação: Quem você quer que seja eliminado?

- Mais votado do quarto secreto é eliminado. Outro continua com no programa